Стоянку запретили у здания ГАИ в Петрозаводске

Машины нарушителей отвезут на штрафстоянку

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

У здания Госавтоинспекции Карелии на улице Медвежьегорской в Петрозаводске изменилась схема движения.

Так, на парковке ведомства у дома № 3 запретили стоянку автомобилей с 20:00 до 07:00, установив соответствующие знаки.

Кроме того, на парковке во внутреннем дворе у здания Госавтоинспекции с 20:00 до 07:00 запретили остановку автомобилей. Машины нарушителей эвакуатор отвезет на штрафстоянку, водителю грозит штраф — полторы тысячи рублей.

В Госавтоинспекции Карелии призвали водителей быть внимательными, соблюдать требования знаков и правила дорожного движения.