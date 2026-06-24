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24 июня 2026
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Общество

Стоянку запретили у здания ГАИ в Петрозаводске

Машины нарушителей отвезут на штрафстоянку
схема движения
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

У здания Госавтоинспекции Карелии на улице Медвежьегорской в Петрозаводске изменилась схема движения. 

Так, на парковке ведомства у дома № 3 запретили стоянку автомобилей с 20:00 до 07:00, установив соответствующие знаки.

Кроме того, на парковке во внутреннем дворе у здания Госавтоинспекции с 20:00 до 07:00 запретили остановку автомобилей. Машины нарушителей эвакуатор отвезет на штрафстоянку, водителю грозит штраф — полторы тысячи рублей.

В Госавтоинспекции Карелии призвали водителей быть внимательными, соблюдать требования знаков и правила дорожного движения.

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