Пляжи туристического города провалили проверку Роспотребнадзора

Ни одного безопасного места купания не оказалось в Сортавале

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Пляжи туристического города в Карелии не прошли проверку Роспотребнадзора. В начале июня специалисты проверили воду и почву в популярных у граждан местах отдыха по санитарно-микробиологическим показателям.

Лабораторные анализы показали, что вода в местах массового отдыха в Сортавале не соответствует санитарным правилам и нормам. Об этом сегодня сообщили в администрации Сортавальского округа.

Так, купаться небезопасно в заливе Ладожского озера в местечке «Солнечный», у молодежного центра «Сердоболь», у школы гребли в заливе Ляппяярви у железнодорожного моста.

«По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено несоответствие всех исследованных проб воды водоемов в местах массового отдыха населения требованиям СанПиН», - сказано в сообщении сортавальских властей.