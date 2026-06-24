В «Вилге» удвоили объемы выращивания сеянцев и запускают новые проекты

Результаты модернизации одной из площадок «Кареллесхоза» оценил Глава Карелии Артур Парфенчиков

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Сегодня в лесном селекционно-семеноводческом центре «Вилга» выращивают посадочный материал для лесовосстановления и занимаются заготовкой семян хвойных пород. Здесь провели большую модернизацию и стали осваивать новые методы работы. Часть теплиц перевели на двухротационное выращивание, это позволило вдвое увеличить объёмы посадочного материала.

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Сегодня мы производим действительно качественный посадочный материал, который показывает высокую приживаемость. Мы провели модернизацию своих комплексов и вырастили то количество сеянцев, которое необходимо региону. Для нас принципиально важно, чтобы лесовосстановление в республике осуществлялось региональным посадочным материалом. Для лесовосстановления в арктической зоне, например, мы выращиваем сеянцы на нашем самом северном Костомукшском лесопитомнике,

– рассказала начальник «Кареллесхоза» Елена Морозько.

Напомним, новые подходы к качественному восстановлению лесов, в том числе использование посадочного материала, выращенного в «родной» климатической зоне, Глава Карелии накануне обсудил с представителями научного сообщества.

С прошлого года в центре «Вилга» занимаются выращиванием декоративных растений для населения и озеленения городских территорий. По словам начальника «Кареллесхоза», новое направление уже доказало свою эффективность. Первые результаты этой работы представили Главе Карелии.

Интересных разработок много — разные виды хвойников, которые пользуются интересом у наших садоводов, декоративные кустарники и цветы. Достижения есть: мы сделали наш питомник одним из лучших — он стал восьмым в России лесным селекционно-семеноводческим центром. Договорились с нашими лесниками и учеными о дальнейшей совместной работе: теперь нам нужно увеличивать количество посадочного материала с высокими генетическими свойствами,

– отметил Артур Парфенчиков.

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Наряду с опытными специалистами, в лесном селекционно-семеноводческом центре «Вилга» на летних каникулах работают школьники, трудоустроенные по линии службы занятости. Среди них – учащийся 11-го класса петрозаводского лицея № 13 Максим.

Пойти в питомник на летних каникулах посоветовала мама. Работа нравится. Много ручного труда – для меня важно, что нужна физическая сила. Здесь интересно – общаемся, дружим. Вместе со мной в теплицах работает одноклассница,

– поделился лицеист.

Как отметила Елена Морозько, многие старшеклассники приходят работать в лесной селекционно-семеноводческий центр из года в год. Помимо заработной платы, ребята получают поддержку государства – доплату в размере 3450 рублей за полный отработанный месяц.

С «подрастающим поколением кареллесхозовцев», как называют своих юных помощников сотрудники центра, пообщался Артур Парфенчиков.

Приятно видеть, что наши школьники работают не только активно, но и очень старательно. Это правильная, полезная активность. А еще – реальная помощь нашим специалистам в сложный летний сезон. Это тоже вклад в развитие республики,

– подчеркнул Глава региона.

Добавим, что сегодня «Кареллесхоз» объединяет пять питомников, расположенных в разных районах республики, и один лесной селекционно-семеноводческий центр «Вилга».

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.