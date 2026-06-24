Назван идеальный рацион для людей старше 50 лет

В рацион людей за 50 должны войти фасоль и орехи

Фото "Петрозаводск говорит"

Людям старше 50 лет следует внести существенные изменения в рацион, об этом рассказала диетолог Ана Лусон. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

Врач считает, что людям за 50 стоит чаще есть жирную рыбу, такую как сардины, скумбрия или лосось, поскольку она содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для правильной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, а также высококачественный белок, витамин D и йод. Кроме того, важно употреблять больше овощей, орехов, оливкового масла, подчеркнула доктор.

В рацион также стоит добавить много бобовых. Чечевица, нут и фасоль замедляют усвоение глюкозы и держат уровень энергии стабильным на протяжении всего дня, добавила Лусон.

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