Ученые связали одну пищевую привычку со снижением риска диабета

По мнению ученых, любители лука и чеснока реже страдают от диабета и гипертонии

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Международные ученые выявили, что люди, которым нравится вкус и запах лука, реже страдают от диабета второго типа и повышенного артериального давления. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine, пишет Газета.Ru.

Связь питания и здоровья специалисты изучают десятилетиями, однако определить, какие продукты действительно влияют на риск заболеваний, непросто. Многое зависит от образа жизни, социальных факторов и уже имеющихся проблем со здоровьем.

Чтобы обойти эти моменты, ученые использовали необычный подход, основанный на генетике. Они проанализировали данные британского биобанка с информацией о генах участников и их пищевых привычках.

«Мы изучили 325 генов, связанных с восприятием вкуса и запаха, и их связь с предпочтением 140 различных продуктов. Наиболее интересная закономерность была обнаружена для лука. Оказалось, что определенный вариант гена обонятельного рецептора OR2T6 связан с симпатией к вкусу и запаху этого овоща»,

— рассказали исследователи.

Ученые проверили, связана ли эта генетическая особенность с состоянием здоровья. Анализ показал, что у носителей варианта, ассоциированного с любовью к луку, реже всего встречались диабет 2-го типа и гипертонии.

Специалисты не утверждают прямую причинно-следственную связь. Исследование также не доказывает, что употребление лука само по себе защищает от этих заболеваний, но результаты изысканий указывают на возможную роль биологически активных веществ в луке и открывают новые направления для изучения.