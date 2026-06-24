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24 июня 2026
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Погода

До 0 градусов похолодает в четверг в Карелии

В республике ожидаются дожди, грозы и температурные качели от 0 до 21 градуса
Стекло в дождливую погоду
Фото: Петрозаводск говорит

О погоде в республике на четверг, 25 июня, стало известно из прогноза карельского гидрометцентра.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью ожидается небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер подует северных направлений слабый. Температура воздуха ночью +7, +9, днём +15, +17. Атмосферное давление будет слабо расти. 

Переменная облачность будет и в Карелии. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днём по западной половине прогнозируются кратковременные дожди, местами гроза, по восточной половине без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. В ночные часы +4, +9, местами столбик термометра опустится до 0 градусов, днём воздух прогреется до +13, +18, местами до +21.

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