Студенткам в Карелии выплатили до 200 тысяч рублей

Молодых мам, получающих образование, поддерживают рублем

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Студентки, ставшие мамами в этом году, получили единовременную выплату. С начала года ребенка родили 27 девушек, обучающихся очно в вузах или профессиональных образовательных учреждениях.

С начала 2026 года размер выплаты увеличили до 150 000 рублей при рождении первого ребенка и до 200 000 рублей при рождении второго и последующих детей. Ранее выплату могли получить девушки, родившие ребенка до 25 лет. Но в этом году ограничение по возрасту отменили.

C момента запуска меры поддержки ее получили 77 мам-студенток.