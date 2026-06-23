Парки и аллеи благоустроят в Петрозаводске

Четыре общественные территории приведут в порядок в рамках проекта «Комфортная городская среда»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Четыре общественные территории из девяти набрали больше всего голосов и победили в конкурсе благоустройства.

В 2027 году в Петрозаводске собираются замостить пешеходные дорожки, поставить урны и скамейки на аллее физкультурников на Кукковке.

В парке Слюдяной фабрики в центре города планируют установить спортивную площадку, фонари, обустроить пешеходные дорожки. В парке Патриот на Древлянке хотят привести в порядок игровые городки и освещение дорожек. В парке Каменный бор установят скейт-площадку.