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23 июня 2026
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Общество

Парки и аллеи благоустроят в Петрозаводске

Четыре общественные территории приведут в порядок в рамках проекта «Комфортная городская среда»
скамейка
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Четыре общественные территории из девяти набрали больше всего голосов и победили в конкурсе благоустройства.

В 2027 году в Петрозаводске собираются замостить пешеходные дорожки, поставить урны и скамейки на аллее физкультурников на Кукковке. 

В парке Слюдяной фабрики в центре города планируют установить спортивную площадку, фонари, обустроить пешеходные дорожки. В парке Патриот на Древлянке хотят привести в порядок игровые городки и освещение дорожек. В парке Каменный бор установят скейт-площадку.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В центре Петрозаводска ликвидировали засор канализации

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