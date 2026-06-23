В центре Петрозаводска ликвидировали засор канализации

Аварийная бригада «ПКС – Водоканал» оперативно устранила засор на проспекте Ленина. В компании отмечают: даже одна влажная салфетка может привести к аварии

Фото: «ПКС – Водоканал»

Вчера, 22 июня, в 13:10 в диспетчерскую службу «ПКС – Водоканал» поступило обращение от жителей Петрозаводска, которые сообщили об изливе из канализационного колодца и течи по проспекту Ленина.

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На место незамедлительно выехала аварийная бригада. В ходе обследования сотрудники выявили засор на сетях канализации в районе дома № 12 по проспекту Ленина.

Сразу после обнаружения причины рабочие приступили к устранению проблемы. Для проведения работ был задействован каналопромывочный автомобиль, который используется для откачки воды и прочистки сетей. Одновременно на колодце рядом с торговым центром по адресу проспект Ленина, 14 была временно установлена заглушка, что позволило организовать откачку воды и обеспечить выполнение необходимых работ. Засор был успешно устранен.

В «РКС – Петрозаводск» отмечают, что подобные ситуации чаще всего возникают из-за попадания в канализацию предметов, которые не предназначены для смыва. Даже одна влажная салфетка, ватная палочка или другой бытовой мусор способны стать причиной серьезного засора и привести к выходу сточных вод на поверхность.

Компания напоминает жителям о простом, но важном правиле: в канализацию следует смывать только воду и продукты жизнедеятельности. Ответственное отношение к использованию коммунальной инфраструктуры помогает избежать засоров, сохранить стабильную работу системы водоотведения и комфорт для всех жителей Петрозаводска.