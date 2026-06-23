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23 июня 2026
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Общество

Стало известно, кто занял место Катанандова в городском суде

Исполнять обязанности председателя Петрозаводского горсуда будет заместитель
здание суда
фото «Петрозаводск говорит»

Стало известно, кто будет исполнять обязанности председателя Петрозаводского городского суда после отъезда Дениса Катанандова.

Как мы писали ранее, 16 июня в городском суде попрощались с председателем. Денис Катанандов возглавил Верховный суд Адыгеи. Освободившееся место занял Дмитрий Балашов.

Балашов

«Приказом председателя Верховного Суда РФ от 19.06.2026 временное исполнение полномочий председателя Петрозаводского городского суда республики Карелия возложено на заместителя председателя суда Балашова Дмитрия Александровича», - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Балашов – выпускник юрфака Петргу. Работал мировым судьей в Сегежском районе, затем судьей по гражданским делам Сегежского городского суда. В 2025-м году был назначен заместителем председателя городского суда Петрозаводска по административный делам.

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