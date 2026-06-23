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23 июня 2026
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Общество

Власти Карелии отрицают бензиновый кризис в республике

В Минпромторге призвали людей не паниковать
АЗС Лукойл
фото «Петрозаводск говорит»

В последние дни на ряде петрозаводских заправок наблюдается ажиотаж. В соцсети пользователи сравнивают внушительные очереди за топливом с пандемийной скупкой гречи и сахарного песка.

В Минпромторге Карелии заявляют, что проблем с топливом нет и просят граждан сохранять спокойствие, не поддаваться неким слухам: «Системный дефицит моторного топлива на территории республики Карелия отсутствует».

«Все службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность населения, работают в штатном режиме. Медицинские учреждения, пассажирские перевозчики, коммунальные службы, дорожные организации, а также предприятия, осуществляющие доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, обеспечены необходимыми объемами топлива», 

- подчеркивает министр Светлана Астахова. 

Очереди на некоторых заправках и временное снижение запасов отдельных видов топлива министр связывает с сезоном отпусков, увеличением туристического потока и транзитного транспорта. В регионе также работает горячая линия для сообщений о перебоях с топливом, мониторинга ситуации на местах и реагирования на обращения граждан. Астахова также указала на то, что в отдельных случаях до поступления новых партий нефтепродуктов, могут вводиться временные ограничения на объем отпуска топлива.

«Меры направлены исключительно на то, чтобы обеспечить доступность топлива для максимально широкого круга потребителей в период повышенного сезонного спроса».

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