Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Легендарному артисту, автору песни «Последний бой» и гимна «Бессмертного полка» было 89 лет

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Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер на 90-м году жизни, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

«Ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Михаил Ножкин», — сообщалось в релизе.

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Артист снимался в фильмах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Освобождение», «Ответный ход», а также в роли князя Бориса Голицына в исторической картине «Юность Петра». Он также был одним из ведущих первой передачи «Телевизионное кафе» («Голубой огонёк»), вел телепрограмму «Внимание, эрудиты!» (1970-е гг.) и авторскую передачу «Никто не забыт» на телеканале «Звезда» (2005–2007).

Михаил Иванович — автор текстов песен к кинофильмам «Финист — Ясный Сокол», «Баламут» и другим, а также автор гимна «Бессмертного полка».



