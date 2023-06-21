Создателя первой термоядерной бомбы нашли мертвым в Москве

Один из создателей термоядерной бомбы покончил жизнь самоубийством. Тело Григория Клинишова нашли в его квартире в Москве, передает Regnim, ссылаясь на осведомленный источник.

Печальное событие произошло 17 июня, 92-летний инженер-физик оставил предсмертную записку, попрощавшись с родными. Он дождался, пока все уйдут из дома, и наложил на себя руки.

По словам дочери ученого, отец в записке признался, что тяжело переживал смерть жены и свои проблемы со здоровьем. Физик-ядерщик также попросил прощения и написал, что ранее уже пытался уйти из жизни, но ему это не удалось.

Григорий Клинишов родился в 1930 году, был лауреатом Ленинской премии, принимал участие в создании термоядерной бомбы РДС-37 и термоядерных зарядов бомб следующих поколений. // фото: www.freepik.com