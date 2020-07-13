Эксперты рассказали, как выбрать настенный кондиционер для квартиры

Чрезмерная летняя жара может испортить самочувствие, ухудшить настроение и лишить человека полноценного ночного отдыха. Чтобы избежать столь неприятных сюрпризов, все большее число владельцев квартир устанавливают климатическое оборудование. Специалисты климатической компании MirCli делятся советами, как правильно выбрать и купить настенный кондиционер для жилого помещения.

Мощность

Это главный показатель, влияющий на эффективность работы любого устройства. От правильно выбранной мощности зависит качество охлаждения и срок эксплуатации техники. Мощностные показатели выбирают, принимая во внимание не только площадь помещения, но также этажность, наличие окон и дверей, высоту потолков, а также количество размещенных в комнате бытовых приборов.

Чтобы примерно представлять, что именно вы покупаете, обращайте внимание на маркировку. Модели с пометкой "5" подходят для помещений с площадью до 15 м², "7" - до 21 м² и так далее. Более точные расчеты можно сделать, используя формулу: на 10 м² площади при высоте потолков 2.8 - 3 м приходится 1 кВт мощности.

Набор функций

Большинство современных настенных моделей климатического оборудования могут не только охлаждать, но и прогревать воздух внутри помещения. В последнее время в продаже появились кондиционеры с функцией ионизации, увлажнения и очистки воздуха. Чем больше функций и чем мощнее устройство, тем выше будет его цена.

Инверторный или неинверторный?

Еще один важный параметр, принятие во внимание которого упростит процесс эксплуатации техники. Неинверторные конструкции укомплектованы обычным процессором. Они отключаются, как только температура в помещении достигает требуемого уровня и включаются при появлении определенных температурных колебаний.

Инверторные устройства укомплектованы более сложным механизмом. Инвертор запускает устройство на максимальный режим работы, а по достижению в помещении нужной температуры продолжает поддерживать работу компрессора на минимальных оборотах. Такие модели позволяют экономить электроэнергию.

Модели с инверторным управлением стоят дороже, чем неинверторные аналоги.

Если вы не уверены в собственных знаниях, не стоит заниматься самодеятельностью. Лучше сразу обратиться за советом к продавцу-консультанту магазина, осуществляющего продажу бытовой техники и климатического оборудования.