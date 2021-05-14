Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли угон

Житель Петрозаводска обратился в полицию и заявил, что кто-то воспользовался его автомобилем, сообщает МВД Карелии.

Мужчина объяснил, что его машина была припаркована возле дома. Когда автомобиль понадобился, он обнаружился не на своем месте.

Полицейские установили, что к угону причастен подросток, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В тот день его мать находилась в гостях у потерпевшего и выпивала с ним.

Чтобы уберечь мужчину от необдуманных действий, гостья, уходя, забрала ключи от машины. Ее сын узнал об этом, решил покататься и незаметно вытащил их из сумки.

Подросток дал признательные показания, расследование уголовного дела по факту угона продолжается. // Фото: vk.com