Сотрудники «ПКС-Водоканал» выступили за здоровый образ жизни

Вчера состоялась торжественная церемония награждения участников первого дня международных соревнований по зимнему плаванию «Отрытый чемпионат России, 2-й открытый чемпионат Карелии».

Для участия в соревнованиях в Петрозаводск приехали более 370 спортсменов из 33 регионов страны. Победителям 1-го дня соревнований награды вручила директор по экономике и финансам группы компаний «РКС-Петрозаводск» Ольга Олеговна Никитина.

Ольга Олеговна вручила призы мужчинам, соревновавшимся между собой в водном стиле баттерфляй на дистанции 25 метров.

«Меня просто захлестнуло вашей энергетикой, адреналином спортивных состязаний. Когда АО «ПКС-Водоканал» предложили стать партнерами чемпионата, мы, безусловно, согласились, потому что это здоровый образ жизни, и вы большие молодцы, что его ведете. Я желаю вам силы духа и силы тела!»

- поздравила призеров заплыва Ольга Олеговна.

Кстати, в следующем году, по решению международной ассоциации зимнего плавания, в Петрозаводске пройдет уже Чемпионат мира по зимнему плаванью. Ждем этого события с нетерпением!