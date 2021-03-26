Карельские танцоры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве России

В столице России прошли Чемпионат и Первенство по спортивным бальным танцам, сообщает сайт ПетрГУ.

Более пяти тысяч спортсменов, прошедших предварительный отбор, вышли на паркет в течение восьми дней соревнований в Москве.

Карелию на соревнованиях представляли несколько пар, в том числе студенты ПетрГУ Ксения Пахомова и Вениамин Тимофеев. Они стали финалистами и заняли шестое место в категории "взрослые двоеборье".

Данная категория требует не только высокого профессионализма, но и выносливости, ведь нужно превосходно станцевать пять танцев европейской и пять танцев латиноамериканской программы.

Впервые в истории танцевального спорта Карелии наша пара достигла таких высот на российском уровне.

Фото с сайта ПетрГУ