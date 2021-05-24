Сотрудники ДПС 17 минут гонялись за мотоциклистом-нарушителем

В дорожной полиции рассказали о мотоциклисте, который за один вечер субботы неоднократно нарушил правила дорожного движения в столице Карелии.

На улице Ровио в 19:40 инспекторы ГИБДД заметили двигавшийся без номеров мотоцикл «Хонда». Они попросили байкера остановиться, но тот продолжил движение в сторону Лесного проспекта.

В 19:57 мотоциклиста остановили на 7 километре автодороги на Лососинное. В отношении водителя, 1991 года рождения, составили 14 административных материалов. Из них девять за проезд перекрестков на запрещающие сигналы светофоров. Также мотоциклист передвигался по тротуару, управлял без ОСАГО мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке. К тому же мотоциклист не выполнил требование ГИБДД об остановке. Документов у него также не оказалось. За ворох нарушений ему грозят штрафы. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку. (фото Госавтоинспекция)