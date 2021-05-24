24 мая 2021, 17:03
В окрестностях Петрозаводска водителей ждут массовые проверки
Полиция будет ловить автомобилистов употребляющих запрещенные вещества
25 мая в Прионежском районе Карелии пройдут профилактические рейды «Стоп контроль», сообщает паблик «Полиция Прионежского района.
Водителей будут проверять на употребление алкоголя и запрещенных веществ.
Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, ведущим к трагическим последствиям. Управляя транспортом в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, водитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. // Фото: vk.com