24 мая 2021, 17:03
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В окрестностях Петрозаводска водителей ждут массовые проверки

Полиция будет ловить автомобилистов употребляющих запрещенные вещества

25 мая в Прионежском районе Карелии пройдут профилактические рейды «Стоп контроль», сообщает паблик «Полиция Прионежского района.

Водителей будут проверять на употребление алкоголя и запрещенных веществ.

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, ведущим к трагическим последствиям. Управляя транспортом в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, водитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. // Фото: vk.com

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Карелия
Петрозаводск
Прионежский район
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