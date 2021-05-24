В окрестностях Петрозаводска водителей ждут массовые проверки

25 мая в Прионежском районе Карелии пройдут профилактические рейды «Стоп контроль», сообщает паблик «Полиция Прионежского района.

Водителей будут проверять на употребление алкоголя и запрещенных веществ.

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, ведущим к трагическим последствиям. Управляя транспортом в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, водитель подвергает опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. // Фото: vk.com