Сотрудник попросил жильца передать показания счетчика и заплатит штраф

Должностное лицо одной из организаций в Муезерском районе привлекли к административной ответственности. Суд признал сотрудника виновным в предоставлении посторонним доступа к персональным данным гражданина, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что к личным сведениям жильца получили доступ те, кому он их сообщать не хотел. Без согласия человека сотрудник разместил в объявлении его имя, фамилию и отчество.

Просьбу передать показания счетчика работник вывесил в подъезде. За это ему пришлось заплатить восемь тысяч рублей штрафа. // Фото: Anna Tis/www.pexels.com