Шесть автобусных маршрутов изменились в Петрозаводске

Маршруты нескольких автобусов в Петрозаводске на время изменили. Некоторые начали ходить по-новому уже сегодня, 10 июня, другие поменяют путь следования завтра, 11 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, автобусы №№ 22, 21 и 3 не ходят по ул. Гоголя. Они теперь проходят через ж/д вокзал по пр. Ленина. Это связано с работами на коммунальных сетях на пересечении ул. Красноармейской и Гоголя до 14 июня.

С субботы из-за реконструкции Лососинского шоссе маршруты изменятся также у автобусов №№ 19, 17 и 12. Они будут миновать ул. Ярославскую и Скандинавский проезд, а проследуют по ул. Оборонной. // Фото: администрация Петрозаводска