Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Ряймяля

В 40 километрах от Питкярантской ЦРБ, в Ряймяля, появился новый ФАП. Медицинское учреждение обслуживает больше 400 местных жителей, сообщили в пресс-службе главы РК.

Фельдшерско-акушерский пункт закупили в минувшем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Он стоил более 9,3 миллиона рублей. В основном это средства федерального бюджета.

Около 1,3 миллиона рублей выделили из республиканского бюджета, на эти деньги закупили оборудование и мебель.

ФАП сдали «под ключ», построили из местных материалов. Он хорошо приспособлен к северным условиям. // Фото: управление пресс-службы главы РК.