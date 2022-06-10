В Карелии вручили ордена и медали росгвардейцам, отличившимся в СВО

Сегодня в Управлении Росгвардии состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ по вооружению, генерал-майор Валерий Гаврилов наградил медалями «За отвагу» 20 сотрудников Росгвардии.

Орден Мужества присвоен посмертно ефрейтору Никите Ерошкину. Награду вручили родным погибшего командира 2-го отделения инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты в/ч 3419. Фото: 10.rosguard.gov.ru.