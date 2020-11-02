Сотрудник карельского УФСИН протащил пятитонный грузовик 30 метров

Сотрудники отдела специального назначения «Гранит» приняли участие в юбилейном челлендже, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Девиз мероприятия – "30 раз – за спецназ". Он проходит в официальных аккаунтах территориальных органов ФСИН России в социальных сетях – "Инстаграм", "ВКонтакте" и "Фейсбук".

В рамках челленджа сотрудник отдела специального назначения "Гранит" в одиночку тянет на себе автомобиль весом 4835 кг на расстояние в 30 метров.

Первоочередными задачами «Гранита» являются специальные операции по пресечению массовых беспорядков и групповых неповиновений, пресечению попыток захвата и освобождения заложников, профессиональная защита личного состава исправительных учреждений и членов их семей, помощь при розыске и задержании лиц, находящихся под стражей.

Сотрудники подразделения 11 раз выезжали в служебно-боевые командировки на Северный Кавказ для участия в контртеррористических мероприятиях. Возглавляет ОСН "Гранит" полковник внутренней службы Олег Смирнов.