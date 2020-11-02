02 ноября 2020, 20:11
Любителей бега приглашают в Петрозаводск на кросс «Горка»
Организаторы предлагают попробовать свои силы на дистанциях 6 и 12 километров
7 ноября в Петрозаводске состоится традиционный осенний кросс «Горка», сообщает министерство спорта Республики Карелия
Забег входит в серию стартов PTZ RUN-2020 и пройдет уже в третий раз. Организаторы приглашают любителей бега попробовать свои силы на дистанциях в 6 км и 12 км.
На финише участников ждет подъем с перепадом высот более 30 метров. Старт забегов в 11.00.
Регистрация доступа по ссылке russiarunning.com/event/gorkakross2020