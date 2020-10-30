Сегодня «СКА-ГУОР Карелия» уступила команде «Динамо-Юниор»

Всухую проиграла сегодняшний выездной матч команды «СКА-ГУОР Карелия», 3:0 в пользу хозяев, сообщает паблик Фан-клуб "СКА-ГУОР КАРЕЛИЯ"(Кондопога). Не помог даже медведь, который недавно появился в составе команды.

Для справедливости надо сказать, что «Динамо-Юниор» – исключительно сложный соперник. По результатам октябрьской домашней серии у команды ни одного проигрыша, все пять матчей закончились победой.

«Динамо-Юниор» - «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога) 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Демидов (Егоров), 33.34 – 1:0. Подковыров (Васильев), 35.09 – 2:0. Горшкалев (Егоров, Демидов), 59.50-больш. – 3:0.

Броски (в створ): 90 (49) – 46 (20). Вбрасывания: 45 – 20. Штраф: 2 – 8.

Вратари: Сапожников – Кузин.

«Динамо-Юниор»: Сапожников; Бушуев – Васильев, Костиков – Болучевский – Левинский; Егоров – Демидов, Белов – Таранец – Кузнецов; Киселев – Шкибтан, Елатов – Горшкалев – Асратян; Самойлов – Дмитриев, Григорян – Епищев – Подковыров.

Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге

Видеозапись матча