Петрозаводчанка взяла серебро первенства России по тхэквондо

Кандидат в мастера спорта из Петрозаводска София Лисаченко выиграла серебряную медаль первенства России по тхеквондо, которое прошло в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Спортсменка из Карелии победила трех своих соперниц и лишь в финале в упорной борьбе уступила девушке из Первоуральска со счетом 19:23.

София Лисаченко неоднократно становилась победителем и призером соревнований по тхэквондо, в том числе на международном уровне и в составе сборной России. Она занимается у заслуженного тренера Карелии Игоря Богданова.