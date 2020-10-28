Петрозаводчане одержали победу на первенстве республики по волейболу

Команды из Петрозаводска праздновали победу на первенстве Карелии по волейболу. Петрозаводчанки в возрасте до 18 лет оказались сильнее соперниц из Кондопоги и Медвежьегорска. Девушки под руководством тренера Натальи Ачинович завоевали золотые медали соревнований.

В шаге от пьедестала, на четвертом месте, остановилась команда «Петрозаводск 2». «Серебро» и «бронза» у девушек из Кондопоги и Медвежьегорска соответственно, сообщили в мэрии.

Юноши из Петрозаводска также оказались сильнейшими в возрасте до 18 лет. Воспитанники тренера Натальи Власковой выиграли золотые медали соревнований, обойдя команды Медвежьегорска и Кондопоги. (фото пресс-центр администрации города)