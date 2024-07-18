Сотни россиян ждут очереди на убежище в Финляндии

Множество граждан России ожидают решения по своим заявлениям о предоставлении убежища в Финляндии. Об этом стало известно из данных, предоставленных иммиграционной службой этой страны и опубликованных Yle.

Затруднения с очередями обусловлены, среди прочего, тем, что Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA) временно прекратило работу над общими для всех стран-членов принципами обращения с беженцами из России, и теперь каждое государство ЕС самостоятельно разрабатывает свои правила работы с беженцами.

По данным иммиграционных служб Финляндии, 714 граждан России обратились за предоставлением убежища к финским властям. Теперь каждое такое заявление будет рассматриваться индивидуально в соответствии с обновлёнными правилами. На данный момент иммиграционные службы изучают более 1,1 тысячи прошений от россиян, из них около 400 — от женщин. // фото: pixabay. com