В МВД Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

Несмотря на принятие нашумевшего закона о выдворении беженцев речь об открытии границы с Россией пока не идет. Об этом рассказала глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Ее слова приводит Yle.

По словам чиновницы, границу можно будет открывать только тогда, когда пограничная служба посчитает ситуацию достаточно безопасной. В Суоми считают, что пока что угроза гибридного влияния со стороны России еще высока.

Рантанен отметила, что принятый закон может работать одновременно с открытием границы, но полной уверенности у нее нет, поскольку норма совершенно новая.

Напомним, 16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев. Он позволит властям Суоми разворачивать мигрантов на границе, если пограничники посчитают, что те представляют угрозу национальной безопасности страны. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo