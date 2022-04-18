Сотни новых авиамаршрутов за границу запустят через Сочи

Российские авиакомпании планируют открыть 246 маршрутов из регионов за рубеж. Стыковка на этих новых направлениях будет происходить в Сочи, рассказали «Известиям» в Транспортной клиринговой палате.

Она заключила с авиакомпаниями соответствующее соглашение. Сначала запустят маршруты через Сочи в Каир, Ереван, Тель-Авив, Стамбул, Даламан, Анталью, Бодрум, Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану, Ургенч.

Билеты уже продают в онлайн-агентствах и российских метапоисковиках. Но рейсы пока есть не по всем 246 направлениям.

В проекте уже участвуют «Уральские авиалинии», Nordwind, «Аэрофлот», «Ижавиа», «Азимут», Utair, Nordstar, Red Wings и «Ямал». Они будут летать из 34 городов РФ, в том числе Владикавказа, Барнаула, Екатеринбурга, Казани, Ижевска, Калуги, Магнитогорска, Краснодара, Минвод, Салехарда, Норильска и других. // Фото: LN_Photoart/pixabay.com