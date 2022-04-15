15 апреля 2022, 21:48
Из-за дефицита лекарств хотят ужесточить выписку рецептов
Росздравнадзор потребовал от главврачей усилить контроль над выпиской рецептов
Росздравнадзор разослал в медорганизации требование об усилении контроля за выпиской рецептов. В пресс-службе ведомства сообщили, что настоятельно рекомендуют сделать это главврачам.
Речь идет о рецептурных препаратах. Цель – обеспечить их своевременное приобретение нуждающимися в лечении пациентами.
Письмо – это продолжение компании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека» и регулированию отпуска рецептурных препаратов, пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее Росздравнадзор предупредил руководителей аптек об ответственности в случае продажи лекарств без рецептов. Это было вызвано ажиотажным спросом на ряд препаратов и возникшим в результате дефицитом. // Фото: pharmvestnik.ru