Психолог назвал убивающие «гормоны счастья» фразы

Психолог Петр Галигабаров перечислил изданию «Доктор Питер» фразы, которые мешают людям ощущать себя счастливыми. Привычка мыслить негативно нарушает синтез сератонина, считает он.

Психолог рекомендует людям исключить несколько фраз из своих мыслей. Так, никогда не стоит думать: «Я окружающим не нравлюсь», «Люди плохо обо мне думают», «Я недостоин», «Не будет ничего хорошего», «Я неудачник», «Меня не ждет ничего интересного впереди», «Мир скучный».

По мнению Галигабарова, подобные неправильные психологические установки мешают обрести счастье. Они часто появляются еще в детстве «благодаря» неверному поведению взрослых. // Фото: Pexels/pixabay.com