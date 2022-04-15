Участники ЕГЭ смогут узнать свои баллы на портале Госуслуг

В России продолжают расширять возможности портала Госуслуг. Теперь с помощью сервиса можно узнать результаты Единого государственного экзамена. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Чтобы узнать баллы по ЕГЭ 2022 года, участникам нужно авторизоваться на портале, зайти в раздел «Документы», затем в подраздел «Образование». Сделать это также можно в приложении Госуслуг для мобильных устройств.

В ведомстве пояснили, что сейчас на портал загружают данные по досрочному периоду ЕГЭ. Участники основного периода сдачи ЕГЭ также смогут узнать свои баллы на портале. Также участники итоговых школьных испытаний могут узнать свои результаты на сайте Рособрнадзора.

Досрочный этап ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля, основной начнется 26 мая и продлится до 2 июля. (фото pixabay.com, F1Digitals)