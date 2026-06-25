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26 июня 2026
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Россия

Сотни дронов атаковали Россию минувшей ночью

Средства ПВО сбили 660 беспилотников в стране за ночь
Беспилотник в небе
Фото: Shopify

Минувшей ночью на Россию был совершен массированный налет беспилотников. Данные публикует Минобороны страны.

По информации военного ведомства, над территориями 13 регионов и двух морей были сбиты 660 БПЛА. Средства ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось о том, что на подлете к Москве с начала суток сбиты почти 50 дронов.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Беспилотники массово сбивают на подлете к Москве

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