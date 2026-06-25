Начальной военной подготовке уделят больше внимания в школах

Доля, отведенная на начальную военную подготовку, в программе «Основы безопасности и защиты Родины» вырастет до 50%

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Начальной военной подготовке уделят больше внимания в российских школах. Изменения ожидаются с нового учебного года.

В Минпросвещения говорят, что долю начальной военной подготовки в школах в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) увеличат с 20 до 50% учебного времени, пишет ТАСС. Предмет «„Основы безопасности и защиты Родины» будут преподавать в 6-11 классах. Часть курса посвящена начальной военной подготовке.

С 1 сентября доля начальной военной подготовки в учебном процессе будет увеличена с 20% до 50%. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. В курс входит изучение БПЛА и проведение учебных сборов.

Также со следующего учебного года в школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России».