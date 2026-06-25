Из Санкт-Петербурга в Анкару запустят прямой авиарейс

Самолеты будут летать в будни и выходные

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Анкару и Петербург свяжет прямой авиарейс. Пассажиры смогут добраться без пересадок.

Самолеты начнут летать из Пулково в июле. О запуске прямого авиасообщения сообщает «Фонтанка». Самолеты будут летать пять дней в неделю – по выходным, понедельникам, вторникам и четвергам. Время в пути составит около четырех часов, вылетать из воздушной гавани Северной столицы самолет будет рано утром. Пассажиры смогут лететь как налегке, так и захватить багаж. Стоимость билетов начинается от 15,8 тысяч.

Первый рейс перевозчик AJet планирует выполнить 2 июля. Из Петербурга в Турцию летают и другие авиакомпании, но рейсы выполняют с пересадками.