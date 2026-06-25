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25 июня 2026
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Россия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в российском городе

В Амурской области маршрутный автобус вылетел с дороги
ДТП в Тынде
Фото СК по Амурской области

В городе Тында девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.

По данным источника, все случилось утром 24 июня. Водитель автобуса, в салоне которого находились 13 пассажиров, совершил наезд на бордюрный камень. Пострадали восемь взрослых и 15-летняя девочка. Трое пассажиров госпитализированы.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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