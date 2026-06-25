Подросток поджег бензоколонку в российском регионе

В Подмосковье 13-летний юноша стал фигурантом дела о терроризме

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В Московской области возбуждено уголовное дело о терроризме в отношении 13-летнего школьника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным источника, юношу запугали неизвестные в одном из мессенджеров. Его заставили взять горючую жидкость, приехать на такси к одной из АЗС. Там он облил колонку и поджег. Вскоре подростка задержали сотрудники полиции. Он был доставлен в отдел. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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