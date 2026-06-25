Тела двух женщин обнаружили в квартире в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупов со следами от ножа

иллюстративное изображение/ стопкадр СК по Петербургу

Двух сестер могли убить в Северной столице. На месте обнаружения тел женщин работают криминалисты и следователи.

По информации телеграм-канала 112, тела убитых обнаружили утром 25 июня в квартире на Бухарестской улице. На трупах были следы насилия – раны от ножа. По данным канала «78 Новости», убитые были гражданками иностранного государства.

Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители ищут сожителя одной из убитых женщин, чтобы проверить, не причастен ли он к произошедшему.

Ранее в Петербурге задержали мужчину по обвинению в гибели двух женщин. Следователи считают, что задержанный избил потерпевших. Одна погибла на месте конфликта, вторая в больнице.