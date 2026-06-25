Суд арестовал бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила

Московский гарнизонный военный суд арестовал мужчину по серьезному обвинению

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Бывшего главу мусульманской общины Петрозаводска, председателя и муфтия Духовного управления мусульман Карелии Висама Али Бардвила арестовали по серьезному обвинению.

Мужчине инкриминируют участие в террористической организации, сообщает РБК со ссылкой на источник. Другой собеседник издания отметил, что следователи считают бывшего муфтия участником ячейки террористической организации, запрещенной в России. Бардвила арестовал Московский гарнизонный военный суд.

Члена совета улемов общественной организации «Духовное управление мусульман» задержали весной в Шереметьево, в начале июня его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

Бардвил родился в Ливии, с 1993 года живет в России и имеет российское гражданство. Он учился на медфаке ПетрГУ, окончил факультет исламского права Европейского института гуманитарных наук во Франции. Дополнительное образование получил в Кувейте, Турции, Саудовской Аравии и Бельгии. В Карелии Бардвил участвовал в создании мусульманских общин и преподавал арабский язык в вузе.