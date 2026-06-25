Россиянам назвали срок хранения бензина в канистре в гараже

Эксперт напомнил правила хранения топлива в бытовых условиях, чтобы оно быстро не испортилось

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На сроки хранения бензина влияют температура окружающей среды, качество и материал емкости, отсутствие света и герметичность. Влияет и количество открываний емкости – чем чаще, тем активнее происходит обмен воздухом, усиливается окисление и уход легких фракций.

Действующий ГОСТ позволяет хранить до года со дня изготовления автомобильный бензин в герметичной емкости. В обычном гараже держать так долго топливо не получится – условия далеки от тех, что созданы на складах крупных поставщиков.

Эксперт в беседе с «Российской газетой» отметил, что от 3 до 6 месяцев можно хранить топливо в металлической или специальной топливной пластиковой канистре. Емкость должна стоять в тени, а температура должна быть умеренной. После полугода топливо теряет свои свойства и портится. Возникает риск проблем с запуском, детонацией, нагаром, отложениями на клапанах и форсунках. К качеству топлива особенно чувствительны современные двигатели.

Канистра в нагретом гараже ухудшает бензин в разы быстрее, чем в прохладном, проветриваемом помещении. Поэтому запасаться топливом на годы вперед, эксперт считает неоправданным действием. В быту можно держать небольшой запас топлива, но использовать его следует в течение полугода.