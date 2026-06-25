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27 июня 2026
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Погода

Пятница придет в Карелию с туманом и под шум дождя

Кратковременные дожди обосновались в республике
туман
Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты регионального гидрометцентра рассказали о погоде на пятницу, 26 июня.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер подует юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночные часы +8, +10, днём +17, +19. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Облачно с прояснениями будет и по Карелии. Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гроза. Ветер юго-восточный, южный слабый. Ночью +5, +10, местами похолодает до +2°С, днём ожидается +17, +22.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии из-за гроз

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