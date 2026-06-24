Желтый уровень погодой опасности объявлен сегодня в Карелии из-за гроз

Предупреждение синоптиков о непогоде продлится до самого вечера

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии из-за гроз.

Грохотать при этом будет не повсеместно, а точечно. Предупреждение о непогоде будет действовать до девяти часов вечера 25 июня.

«Местами по западным районам гроза»,

- сказано в сообщении гидрометцентра.

Вслед за грозами в регион придет потепление. Благоприятная погода, как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», накроет регион уже в выходные и не покинет республику на рабочей неделе. Столбик термометра уверенно будет тянуться вверх, приближаясь к отметке в 30, но не пересекая ее. Остужать жару будут небольшие локальные дожди.

С 27-28 июня в Карелии температура будет повышаться до +18, +23 градусов, на севере ожидается до +15, +20 градусов. С 29 июня в центральных и южных районах республики прогнозируется повышение температуры до +22, +27 градусов, на севере +18, +23.