Перейти к основному содержанию
25 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Погода

В Карелии наступили самые длинные летние деньки

Уникальное время года привлекает и жителей, и гостей региона
Белая ночь в Карелии.
Фото: Аля Беккер

После заката Солнце уходит за горизонт недостаточно глубоко, чтобы наступила полноценная темнота. Это объясняется просто: даже после захода Солнца его лучи продолжают освещать верхние слои атмосферы, а свет рассеивается молекулами воздуха, аэрозолями и озоном. Благодаря этому ночи остаются светлыми и загадочными. Излюбленное время съемки селфи и пейзажей для туристов и гостей Карелии.

«Мягкое северное лето манит к путешествиям и открытию новых красот», 

- говорят наблюдатели. Белые ночи, ставшие настоящей визитной карточкой Карелии, чаруют своей необычной атмосферой.

В Карелии период белых ночей начинается примерно с 24–26 мая и продолжается до 22-23 июля. Это время идеально подходит для прогулок, экскурсий и наслаждения природой, когда день кажется бесконечным, а ночи наполнены мягким светом и особым северным очарованием.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Сегодня в Карелии где-то дожди, где-то гроза, где-то +21

Метки