Сегодня в Карелии где-то дожди, где-то гроза, где-то +21

Сегодня, 25 июня, в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха +15, +17. Атмосферное давление будет слабо расти.
Переменная облачность будет и в Карелии. Кратковременные дожди ожидаются на западе республики, местами гроза, на восточной части Карелии без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура +13, +18, местами воздух прогреется до +21.
По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале +15,
в Кеми +14,
в Сегеже +16,
в Суоярви +17
в Медвежьегорске и Олонце +18,
в Кондопоге, Сортавале и Пудоже +19.