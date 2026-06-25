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27 июня 2026
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Погода

Сегодня в Карелии где-то дожди, где-то гроза, где-то +21

Прогноз погоды пестрит набором самых разных явлений, но все меняется
дождь_капля_сиреньБА
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 25 июня, в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха +15, +17. Атмосферное давление будет слабо расти. 

Переменная облачность будет и в Карелии. Кратковременные дожди ожидаются на западе республики, местами гроза, на восточной части Карелии без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура +13, +18, местами воздух прогреется до +21.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале +15, 

в Кеми +14,

в Сегеже +16,

в Суоярви +17

в Медвежьегорске и Олонце +18,

в Кондопоге, Сортавале и Пудоже +19.

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