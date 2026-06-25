Рейд по таксистам прошел в Карелии

Сотрудники ГАИ проверили работу такси в республике

Фото ГАИ

В Госавтоинспекции Карелии подвели итоги рейда по проверке деятельности таксистов, который прошел в июне на дорогах республики.

По данным ГАИ, в ходе мероприятия были проверены 23 автомобиля такси. При этом было выявлено сразу 16 нарушений законодательства. Некоторые водители работали без регистрации, другие не использовали цветографическую схему такси. Информация о нарушениях была отправлена в уполномоченные органы для принятия мер. Подобные рейды будут продолжены.

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