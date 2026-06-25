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26 июня 2026
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Происшествия

Житель Петрозаводска задолжал своим детям более миллиона рублей

В столице Карелии перед судом предстанет 40-летний мужчина, который не платит алименты
деньги и карты в кошельке
Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске перед судом предстанет 40-летний мужчина. Он обвиняется в неуплате алиментов на содержание своих детей, сообщает прокуратура Карелии.

По данным ведомства, с ноября 2025 года горожанин уклонялся от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Сумма долга превысила 1 миллион рублей. Сначала нерадивого отца привлекли к административной ответственности, но это не помогло. Теперь его ждет уголовное разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что 54-летнему жителю Карелии заменили наказание на более строгое.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Участницу ОПГ заключили под стражу за обман бойца СВО из Петрозаводска

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