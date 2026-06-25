Жителю Карелии заменили наказание на более жесткое

За уклонение от обязательных работ мужчину в Кеми лишили свободы

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Кемский городской суд вынес решение о замене наказания 54-летнему местному жителю и приговорил его к лишению свободы за злостное уклонение от обязательных работ, рассказали в объединенной пресс-службе судов.



Мужчина был осужден за кражу и получил наказание в виде 160 часов обязательных работ. Отбывать наказание он должен был в одной из местных организаций.



Однако кемлянин постоянно нарушал порядок отбывания наказания: 12 раз не вышел на работы без уважительных причин, столько же раз не выполнил порученный объем работ, кроме того, скрывался, уклоняясь от отбывания наказания, и его объявляли в розыск.



За злостное уклонение от обязательных работ мужчине грозили принудительные работы или лишение свободы.



Суд заменил неотбытый срок наказания на 16 дней лишения свободы в колонии-поселении, куда осужденный отправится за счет государства самостоятельно.