Часть Лахденпохьи осталась без воды

В городе временно встала водонасосная станция

Фото: Петрозаводск говорит

В Лахденпохье произошла коммунальная авария, за которой последовало отключение водоснабжения. Об этом сообщила администрация Лахденпохского округа в официальном паблике.

Из-за утечки воды пришлось временно остановить работу водонасосной станции.

Работы по устранению утечки планировалось провести без отключений, под давлением. К сожалению, это не удалось, поэтому в городе временно приостановили подачу воды.

Под отключение водоснабжения не попали дома на улицах Трубачёва, Малиновского, Тихая, Ладожская, а также в поселке Раухала.



Водоснабжение будет восстановлено в остальной части города сразу после устранения утечки, уточнили местные чиновники и извинились за временные неудобства.

Напомним, в лахденпохском поселке Куркиеки из-за ситуации с водоснабжением ранее ввели режим повышенной готовности.