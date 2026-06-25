Перейти к основному содержанию
27 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Часть Лахденпохьи осталась без воды

В городе временно встала водонасосная станция
раковина
Фото: Петрозаводск говорит

В Лахденпохье произошла коммунальная авария, за которой последовало отключение водоснабжения. Об этом сообщила администрация Лахденпохского округа в официальном паблике.

Из-за утечки воды пришлось временно остановить работу водонасосной станции. 

Работы по устранению утечки планировалось провести без отключений, под давлением. К сожалению, это не удалось, поэтому в городе временно приостановили подачу воды.

Под отключение водоснабжения не попали дома на улицах Трубачёва, Малиновского, Тихая, Ладожская, а также в поселке Раухала.

Водоснабжение будет восстановлено в остальной части города сразу после устранения утечки, уточнили местные чиновники и извинились за временные неудобства.

Напомним, в лахденпохском поселке Куркиеки из-за ситуации с водоснабжением ранее ввели режим повышенной готовности.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: На Шуйском шоссе сегодня днем полыхали склады

Метки